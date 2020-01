E la Toyota sgomma contro FCA: così il duello è a 4 ruote

Domani sera allo stadio Olimpico andrà in scena alle 20:45 la sfida tra Roma e Juventus. Oltre che in campo però si "giocherà una partita" anche fuori dal rettangolo di gioco, che vede protagonisti il futuro proprietario giallorosso Dan Friedkin, presidente e amministratore delegato di "Gulf States Toyota", e i bianconeri con lo sponsor Fiat. La sfida sarà anche sul modello di gestione dei due marchi, da una parte una famiglia proprietaria contro dall'altra parte uno dei più grandi distributori del marchio Toyota in cinque stati. Ma ciò che conterà domani sera sarà solo il campo.

(gasport)