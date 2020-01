Dzeko più Kalinic: quando i conti non tornano mai

La Roma ha la coppia di centravanti che nel 2019, tra campionato e coppe, ha segnato meno. Dzeko ha chiuso l'anno con 17 gol, Kalinic si è limitato ad una sola rete, segnata in Coppa del Re con la maglia dell'Atletico Madrid. Il totale dei centravanti giallorossi è dunque 18, troppo poco se confrontato con lo score delle altre coppie di Serie A. Nel Napoli Milik e Mertens hanno realizzato in due 36 gol (Milik 19 e Mertens 17) come la Juventus (Ronaldo 25 e Higuain 11). La coppia della Lazio ne ha segnati 39 (Immobile 27, Caicedo 12), l'Atalanta vola a 43 (Zapata 23, Muriel 20) con l'Inter che chiude prima a 44 con il tandem Lukaku (22) - Martinez (22).

(Il Messaggero)