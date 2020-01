Dzeko, parla la moglie: "Restare a Roma è stata una scelta di Edin, stiamo bene qui" (VIDEO)

IL ROMANISTA.EU - Al portale e quotidiano a tinte giallorosse ha parlato Amra Dzeko, moglie dell'attaccante della Roma, che ha raccontato non solo le iniziative sociali in cui è coinvolta, ma anche la scelta del 9 bosniaco in estate di restare a Roma. "Noi adoriamo Roma, tutti: io, Edin e i bambini. I tifosi mi amano perché pensano che siamo rimasti a Roma per colpa mia. Ci sono state due occasioni, prima col Chelsea e poi con l'Inter ma noi stiamo bene qui - uno stralcio dell'intervista che nei prossimi giorni sarà pubblicata sul quotidiano -. Alla fine le decisioni le prendiamo insieme ma quando si tratta di calcio è Edin a decidere. Da noi a casa il calcio si vive 24 ore al giorno, guardiamo tutte le partite. Il calcio per Edin è una grande passione e noi tutti partecipiamo".

