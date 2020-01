Dzeko, parla la moglie: "Edin è l'esempio che niente è impossibile, anche nei momenti peggiori"

IL ROMANISTA.EU - Ha rilasciato una lunga intervista per il portale a tinte giallorosse Amra Dzeko, compagna di vita dell'attaccante bosniaco della Roma acquistato dal Manchester City. Tanti temi sfiorati dalla 'WAG' romanista, che ha spaziato dalla difficoltà di crescere in un luogo colpito dalla guerra alla carriera del marito. Questo un'estratto delle sue dichiarazioni: "(Edin, ndr) ha sempre lavorato riuscendo a trasformare tutto ciò che c'era di negativo in positivo e crescere senza piangersi addosso. Per la gente, soprattutto per i bambini, è l'esempio che niente è impossibile e che anche durante i momenti peggiori le cose possono migliorare"

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE