Dzeko, il messaggio: «Ci siamo preparati bene per il derby»

La Roma torna alla vittoria e ritrova i gol dei suoi due marcatori più prolifici: Dzeko e Under. "Abbiamo fatto una grande partita - le parole del bomber bosniaco - soprattutto nel primo tempo, abbiamo sbagliato solo sul gol subìto. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo sofferto un po' ma ci sta, alla fine la nostra qualità è uscita fuori". Adesso testa al derby, ma prima c'è da giocare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juvetus a cui Edin assisterà da spettatore causa squalifica: "Io non ci sarò mercoledì, ma ci sarà Kalinic che ha giocato bene a Parma. Spero che i ragazzi ci porteranno in semifinale di Coppa Italia" e sulla sfida con i biancocelesti: "Non sarà un derby tra me e immobile. Gli faccio i complimenti, spero che domenica non segni...Poi dopo domenica può ricominciare. Oggi era importante vincere soprattutto dopo due partite che secondo me abbiamo regalato e anche per affrontare il derby con più fiducia".

(Gasport)