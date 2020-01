La Roma Femminile mette a segno il primo colpo del mercato invernale. Per rinforzare la rosa di mister Bavagnoli è stata scelta il difensore, ex Juventus, Petronella Ekroth. Nella giornata di ieri la calciatrice si è sottoposta alle visite mediche presso Villa Stuart, ha incontrato per la prima volta la squadra e ha svolto i primi test fisici sul terreno di gioco.

(gasport)