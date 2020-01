Due mosse: Perez per l'attacco, Villar a centrocampo

La Roma mette a segno un colpo in attacco. Il club giallorosso ha praticamente chiuso per l’arrivo di Carles Perez, attaccante del Barcellona di 21 anni, già visto quest’anno a San Siro e in gol contro l’Inter in Champions League. Perez ha quindi superato Adnan Januzaj, 24 anni, della Real Sociedad. Ma potrebbe non essere finita qui. Un altro acquisto infatti dovrebbe arrivare a centrocampo: si tratta di Gonzalo Villar dall’Elche, su cui il suo allenatore ha detto: «C’è un’offerta importante (circa 5milioni, ndr ). Vorrei rimanesse, anche se il trasferimento gli può risolvere la vita».

(Gasport)