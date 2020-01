Dubbio Perotti, avanti Florenzi. Attesa Diawara

IL TEMPO (F. SCHITO) - Uomini contati e ancora qualche dubbio da risolvere in queste calde ore di vigilia. Paulo Fonseca sta studiando l'undici anti-Lazio in vista del derby in programma domani sera all'Olimpico. Il tecnico portoghese ieri a Trigoria ha condotto un allenamento con un lunghissimo focus tattico in mezzo al campo e una formazione già in testa. Javier Pastore e Diego Perotti hanno svolto parte della seduta in gruppo: l'allenatore valuterà in queste ore se convocarli o meno per la stracittadina, l'emergenza potrebbe giocare un ruolo decisivo nella scelta visto che al momento i due non sembrano avere grande minutaggio nelle gambe, anche soltanto 15 di autonomia potrebbero aiutare la squadra. Henrikh Mkhitaryan mette nel mirino la prossima settimana per il rientro completo in gruppo, Florenzi potrebbe dare una mano come esterno alto visto che le indicazioni sono quelle di un utilizzo di Santon come terzino destro titolare: il capitano giallorosso può prendere indifferentemente il posto di uno tra Under e Kluivert nel terzetto alle spalle di Edin Dzeko. Pienamente recuperato Mirante che sarà in panchina nelle abituali vesti di vice Pau Lopez, in casa Roma si temporeggia per capire come procedere con l'infortunio al menisco esterno di Amadou Diawara: come fu già fatto con Cristante, si è deciso di optare per qualche giorno di terapia conservativa, in attesa di ragionare sulla possibile operazione chirurgica. In base alla decisione saranno poi calcolati i tempi di recupero del centrocampista.