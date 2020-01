Diawara tiene su la Roma: "Questo k.o. ci caricherà"

Nicolò Zaniolo non dovrebbe essere a rischio Juventus. L'esterno ha avuto solo un fastidio intestinale. Fonseca non dovrà fare a meno di lui per la gara con i bianconeri. Intanto Cristante tornerà ad allenarsi con il gruppo, ma non sarà disponibile per la gara contro i torinesi. Il suo ritorno sarebbe stato utile per far rifiatare uno fra Veretout e Diawara. Contro la Juventus Fonseca non potrà fare a mendo di Dzeko, che non ha un vero e proprio sostituto. Il bosniaco, però, deve aggiustare la mira dato che ha segnato solo 3 gol nelle ultime 10 gare. Contro gli uomini di Sarri dovrebbe tornare sulla destra l'ex Spinazzola. Per la partita sono attesi 50 mila tifosi che Diawara non vuole deludere: "Dobbiamo lavorare forte per preparare questa partita. Questa sconfitta ci caricherà. Siamo stati sfortunati e il loro portiere bravissimo. Non abbiamo perso per colpa dell'arbitro".

(Gasport)