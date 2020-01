Diawara che svolta. Ora è lui il faro giallorosso

La partita contro il Genoa oltre che i tre punti ha regalato a Fonseca una certezza: Amadou Diawara. Il centrocampista è diventato il perno del centrocampo giallorosso, oltre che giocatore insostituibile per il tecnico portoghese. L'ex Napoli dal giorno del suo rientro dall'infortunio, il sei ottobre contro il Cagliari, non è mai uscito dal campo: undici partite consecutive senza mai una sostituzione. Fonseca conta molto su di lui, anche perché Veretout sta attraversando un momento di calo fisico e Cristante è appena tornato da un infortunio. Spetta a lui guidare il centrocampo giallorosso in vista della doppia sfida della settimana, prima la Coppa Italia contro la Juventus e poi il derby.

(gasport)