Di che pasta è fatto il tecnico

Prima la Juve, stasera, poi la Lazio il 26 gennaio. Queste due partite risponderanno anche ad un interrogativo su Fonseca: è bravo, bravissimo, oppure sopravvalutato? Due partite molto diverse, perché stasera non c’è dubbio che affrontiamo la prima della classe, per storia e ricchezza di organici. Qui si vedrà anche la stoffa dell’allenatore, che a volte si lamenta per infortuni e organico, però se tra gli acquisti più costosi della Roma ci sia Spinazzola, ci sarà stato anche il suo avallo.

(Il Messaggero - Curva Sud - P. Liguori)