Domani sera alle ore 18 allo stadio Olimpico Roma e Lazio scenderanno in campo la la seconda stracittadina della stagione. In vista della sfida è previsto un grande afflusso di tifosi, circa 60 mila spettatori, per questo motivo è stato disposto che i cancelli dello stadio saranno aperti alle 15:30. Nella zona dell'Olimpico saranno impiegati circa duemila agenti, e sarà previsto il divieto di vendita, trasporto e assunzione di bevande e alimenti in contenitori di vetro.

(Il Messaggero)