De Vito: dall’inchiesta bis accuse a costruttori, intermediari e manager

Conclusa l'inchiesta dei magistrati Paolo Ielo, Luigia Spinelli e Barbara Zuin su Marcello De Vito in relazione al nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, ai dieci indagati vengono contestati altrettanti episodi di consulenze fasulle e sponsorizzazioni confezionate ad arte per remunerare, senza troppo rischiare, gli amici. Con De Vito rischiano il processo per corruzione il socio Camillo Mezzacapo, l’intermediario Gianluca Bardelli, il costruttore Luca Parnasi, gli imprenditori Claudio e Pierluigi Toti, il loro collega Giuseppe Statuto, gli avvocati Fortunato Pititto e Marco Mariani, il manager Davide Zanchi.

(Corsera)