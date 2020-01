De Rossi, le scelte e la Roma: le strade non sono destinate (per ora) a incrociarsi

Il legame tra Daniele De Rossi e la Roma resterà sempre saldo e duraturo, ma per adesso la strada dello storico numero 16 non si incrocerà con quella della società giallorossa. Quello che per ora è certo è che De Rossi tornerà in Italia per frequentare il corso il Supercorso a Coverciano e diventare allenatore. Molti tecnici sono pronti ad accoglierlo all'interno del proprio staff, ma uno in particolare spera di contare su di lui: Roberto Mancini. L'allenatore della Nazionale azzurra sogna di aver al proprio fianco Daniele già al prossimo Europeo di calcio. Il futuro è ancora tutto da scrivere.

(gasport)