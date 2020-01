De Rossi, la moglie: "Daniele ha dovuto decidere"

IL TEMPO (F. SCHITO) - Un addio al calcio tanto doloroso quanto necessario. Daniele De Rossi ha scelto il cuore, ha scelto la famiglia, decidendo di lasciare il Boca Juniors per tornare nella capitale e stare accanto a Gaia, la sua primogenita. Un'adolescente che ha bisogno di suo padre, la figlia che l'ex 16 della Roma ha avuto quattordici anni fa dalla sua prima moglie, Tamara Pisnoli. Dopo un matrimonio travagliato e un divorzio doloroso, l'ormai ex centrocampista di Ostia ha trovato la felicità accanto a Sarah Felberbaum, che ha sposato alle Maldive e che gli ha dato due figli: "La scorsa estate -le parole dell'attrice a Tv Sorrisi e Canzoni - Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. E ci è arrivato. Me l'ha detto una mattina, mentre stavo andando al Festival del cinema e della televisione di Benevento. Sono salita in treno e ci ho riflettuto in viaggio: ero felice, spaventata ed entusiasta. Una centrifuge di emozioni".

Con gli scarpini appesi al chiodo, per De Rossi si prospetta un futuro da allenatore, ma la panchina può attendere. Le voci che lo vorrebbero nello staff di Roberto Mancini nell'avventura azzurra dei prossimi Europei che prenderanno il via a giugno all'Olimpico di Roma sono sempre più insistenti. Poi arriverà il momento di studiare e seguire le orme di papà Alberto.