Dal vecchio stemma a Michelangelo la Sud e la Nord danno spettacolo

Il derby si è giocato anche sugli spalti con le grandi coreografie. La Roma ha colorato di giallorosso la Curva Sud che ha incorniciato il vecchio stemma, cambiato da Pallotta per ragioni di marketing, a cui ha dedicato un messaggio "Questo stemma ho nelle vene, questo stemma mi appartiene". È arrivato anche l'incitamento di Rizzitelli: "Questa è la Roma. 90 minuti posso farli. Se mi passa sopra un treno in questo momento non mi fa niente". La tensione per le forze dell'ordine era alle stelle anche a causa di una serie di striscioni apparsi nei giorni scorsi e, invece, la serata è trascorsa tranquilla.

(Il Messaggero)