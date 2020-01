Dal Melià a Marassi in 100 ore: Spinazzola cerca la rivincita

Settimana particolare e nel suo genere unica per Leonardo Spinazzola, al centro della vicenda con l'Inter nello scambio con Politano. Mercoledì sbarcava a Milano per giocare con i nerazzurri, quattro giorni dopo Spinazzola parte titolare, sì, nella Roma. Con la voglia di mostrare a chi lo ha illuso e abbandonato di aver decisamente sbagliato valutazione. Tutto in 100 ore per il terzino, rimasto tre giorni ostaggio di un accordo mai concluso tra giallorossi e nerazzurri: aspettava in un hotel con vista San Siro, il Melià: meno di 2 Km dallo stadio che già immaginava suo.

(la repubblica)