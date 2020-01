Da Lucho al violino di Garcia. La maledizione dello Stadium

La Roma domani sera sarà impegnata nella difficile trasferta di Coppa Italia valevole per un posto alla semifinale della competizione. Sulla strada dei giallorossi c'è però la Juventus, che potrà contare sul fattore campo per questa partita. All'Allianz Stadium infatti i giallorossi non sono mai riusciti a fare bene: nove partite giocate e nove partite perse, con un totale di 21 gol subiti e solo tre gol realizzati. Nessuno in Serie A è riuscito a fare peggio della Roma su quel campo. Domani sera però la possibilità di prendersi una rivincita, conquistando anche la semifinale del torneo.

(gasport)