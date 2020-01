Buone notizie sul fronte recuperi per mister Fonseca. Nella giornata di ieri infatti Bryan Cristante è tornato a svolgere parte dell'allenamento con i compagni. Recupero dell'infortunio quasi completato quindi. Il tecnico portoghese non potrà contare su di lui per la partita di domenica sera contro la Juvetus, ma potrebbe farlo per l'importante partita di Coppa Italia contro il Parma, in programma il 16 gennaio alle 21:15.

(gasport)