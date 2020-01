Cosa succederà: il girone di ritorno sarà un'altra storia

Ieri la Lazio, con la vittoria sulla Sampdoria, ha inaugurato il girone di ritorno, che vedrà tante novità. La seconda parte del torneo sarà un’altra storia, perché entrano in gioco nuovi uomini e nuovi fattori. Per quanto riguarda la Roma, il grande problema di Fonseca è quello del sostituto di Zaniolo. È questa la brutta notizia dei giallorossi. Anche per questo l’Atalanta è la prima candidata a completare il poker di Champions. La Dea ha il gioco migliore e garantisce durata: vinse lo scorso girone di ritorno con 3 punti in più della Juve.

(corsera)