Coppa Italia Primavera: i giallorossi ai quarti asfaltano l'Atalanta 4-1. Semifinale con il Verona

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma Primavera dà spettacolo. I giallorossi, impegnati a Zingonia nei quarti di finale di Coppa Italia, si impongono per 4-1 sull'Atalanta e strappano il pass per le semifinali dove affronteranno l'Hellas Verona. Quella della squadra di De Rossi può considerarsi una vera e propria impresa considerando che la "corazzata" di Brambilla non aveva mai perso dall'inizio della stagione. Il match - dominato per 90' dalla Roma - viene sbloccato da Tall nel primo tempo, nella ripresa è invece Simonetti a prendersi la scena. Il centrocampista realizza prima la rete del 2-0, poi - dopo il gol dell'Atalanta su rigore - è bravo a ristabilire il doppio vantaggio su un assist perfetto di Estrella. La ciliegina sulla torta la mette Riccardi che realizza la quarta rete. Sorride De Rossi che non si dice sorpreso dal passaggio del turno: "Me l’aspettavo, contro le grandi squadre i ragazzi hanno sempre fatto bene e non hanno mai fallito. Dobbiamo ancora lavorare sulle partite che riteniamo abbordabili".