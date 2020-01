Colpo Roma Femminile: accordo trovato con la Ekroth

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Colpo di mercato per l'As Roma Femminile. Il club giallorosso ha trovato in tempi brevi l'intesa con Petronella Ekroth, difensore centrale svedese, che si aggiunge alla rosa di Bavagnoli per sostituire l'infortunata Federica Di Criscio.

La stessa giocatrice, tramite il suo profilo Instagram, ha confermato indirettamente il suo imminente trasferimento pubblicando una foto che la ritrae sorridente corredata dalla scritta: "Stanno succedendo cose entusiasmanti". La classe 89' - che l'anno scorso si era laureata Campione d'Italia con la Juventus alzando anche la Coppa Italia - arriva dal Djurgarden e nella mattinata di oggi sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima dell’accordo ufficiale.

Dopo la consistente campagna acquisti dell'ultima sessione, la Roma torna nuovamente sul mercato per portare in squadra una giocatrice d'esperienza in grado di garantire certezze immediate e che, allo stesso tempo, possa aiutare le compagne di reparto più giovani a crescere e maturare al meglio. Difficilmente potrà esserci già per la trasferta di sabato sul campo della Pink Bari, più probabile che Ekroth faccia il suo debutto tra le convocate giallorosse per la gara del 18 gennaio in casa del Milan.