C’è l’ok del Barca per il Perez furioso. Occhi su Paquetà

Carles Perez è l’ultimo nome sul taccuino di Petrachi per rinforzare il reparto offensivo della Roma. Il 21enne attaccante spagnolo ha fatto capire di essere molto amareggiato per la scelta del Barcellona di cederlo e non ha risparmiato critiche al nuovo allenatore Setien, accusato di rovinargli la carriera. L’impressione, perciò, è che la voglia di rivincita dell’attaccante sarà tutta benzina per i giallorossi. L'accordo si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, bonus (non facili) compresi. Si sta trattando adesso sull’ingaggio.

Qualora Perez dovesse saltare, più che a un ritorno su Januzaj, la Roma sta pensando a due soluzioni alternative. Sempre (e solo) con la formula del prestito, infatti, interessano Paquetà o Suso.

(Gasport)