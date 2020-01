La Roma si è mossa con decisione su Castrovilli della Fiorentina, che piace tantissimo a Petrachi e Fonseca. Sul giocatore c'era il pressing dell'Inter, che avrebbe voluto piazzare Politano a Firenze per bloccarlo, ora però che Politano è vicino al Milan le carte sono state rimescolate. Castrovilli infatti non ha ancora preso accordi con nessuno e in vista del mercato estivo il ds giallorosso potrebbe sferrare l'offensiva con il club di Commisso.

(Corsport)