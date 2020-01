Roma e Barcellona hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Carles Perez in giallorosso: nessuna recompra, ma una prelazione in caso di futura cessione. L'esterno catalano sbarcherà oggi nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2024. Arriva in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato a circa 14 milioni di euro.

(Gasport)