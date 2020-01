Calvarese non sbaglia negli episodi chiave

IL TEMPO (F. SCHITO) - Nel derby capitolino ci sono un paio di casi da dirimere per l'arbitro Calvarese. Entrambi regolari i gol di Roma e Lazio: nello specifico, quello che ha dato più grattacapi è stata la rete dei biancocelesti, ma al netto di un riesame video è emerso che Pau Lopez non abbia subito fallo al momento dell'indecisione che ha provocato il gol di Acerbi. E il pallone non sembra uscito.

Determinante la Var sul rigore assegnato ai giallorossi dal fischietto di Teramo per un presunto fallo di Patric su Kluivert: richiamato alla postazione dell'on field review, Calvarese ha cambiato idea, confermando che è stato l'olandese a finire addosso al difensore laziale e non viceversa. Nel finale, la Roma ha chiesto un penalty per un braccio di Acerbi in area sulla punizione calciata da Kolarov: corretta la lettura del direttore di gara, l'ex Sassuolo aveva il braccio adiacente al corpo. Tutti giusti i cartellini gialli mostrati dal fischietto teramano, ne avrebbe meritato anche uno Cristante, graziato in occasione dell'intervento su Correa.