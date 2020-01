Calciomercato Roma, interesse per Calhanoglu: richiesta di 15-18 milioni del Milan

Quello tra Milan e Roma è un asse di mercato che potrebbe ulteriormente scaldarsi nei prossimi giorni. Dopo i dialoghi per impostare una trattativa per lo scambio di Cengiz Under con Suso, arenatasi per la richiesta da parte di Petrachi di 20 milioni di euro come conguaglio economico, ora i giallorossi hanno manifestato interesse per Hakan Calhanoglu. Per il centrocampista i rossoneri chiedono almeno 15-18 milioni di euro: i dialoghi per trovare l'intesa possono proseguire nei prossimi giorni.

(Tuttosport)