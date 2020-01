Calciomercato Roma: anche il Milan su Politano. Rossoneri interessati anche a Under e Jesus

Sfumato, almeno per il momento, l'arrivo di Politano a Roma, non mancano comunque le pretendenti per l'ex Sassuolo. Ci pensa sempre il Milan, interessato all'interista come alternativa a Under. Dopo l'infortunio di Zaniolo però non sarà semplice strappare il turco alla Roma. Una soluzione rimane quella dello scambio con Suso più conguaglio per i rossoneri, ma i giallorossi al momento sembrano avere altre idee. Rossoneri che seguono anche Jesus, con Maldini e Boban alla ricerca di un quarto centrale.

(tuttosport)