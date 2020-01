Calciomercato Roma, accelerata per Vital del Corinthians

Ieri Petrachi ha svelato l'accelerata sul mercato per il centrocampo: "Qualcosa faremo, è evidente che ora noi abbiamo un centrocampista in meno perché inizialmente l'idea era quella di far giocare Pellegrini più arretrato. È possibile che entri un prospetto giovane in mediana, ma deve essere qualcosa che va valutata bene. Stiamo provando a prendere un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra, anche se non posso fare nomi. Deve essere già pronto". I profili che piacciono non mancano: Nandez, che domani inizierà una causa contro il Cagliari per i diritti d'immagine, e Castrovilli. Fuori dai confini si aggiungono Almendra, classe 2000 del Boca Junios già cercato in estate e Mateus Vital, 21 anni, del Corinthians. Petrachi resta alla finestra anche per la risposta di Ibanez, conteso al Bologna. In caso di arrivi è inevitabile la cessione di Juan Jesus, mentre Cetin è stato chiesto dal Galatasaray in prestito per 18 mesi. Il ds giallorosso ha in mente di regalare a Fonseca anche un vice-Kolarov e sta pensando a Barisic dei Rangers Glasgow, interesse confermato anche dal tecnico Gerrard.

(Tuttosport)