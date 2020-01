Caccia al gol: è allarme Roma. Under e Kalinic ultima chiamata

Domani a Parma in Coppa Italia Fonseca è costretto a puntare su Kalinic e Under con Dzeko che è infatti squalificato. L'attaccante croato è dunque chiamato a rilanciarsi anche se il riscatto a fine stagione sembra al momento una possibilità remota. Quando è stato chiamato in causa, non ha mai convinto, ma a Trigoria dicono adesso si stia allenando bene. La Roma, se il croato avesse accettato le numerose richieste ricevute da Genoa, Fiorentina, Verona, Bordeaux e Newcastle, avrebbe cercato volentieri un altro centravanti come vice Dzeko.

Under, invece, al di sotto del rendimento mostrato nelle scorsi stagioni, è il primo giocatori individuato per fare plusvalenza in estate con la Roma che è intenzionata a chiedere non meno di 50 milioni di euro. Serve, però, che torni ai suoi livelli. Lo scorso anno per lui si erano fatte avanti Bayern Monaco, Tottenham, Arsenal ed Everton, oltre all'interesse sempre vivo del Milan.

(Gasport)