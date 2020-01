Buche all'Olimpico: l'Italia di Mancini aspetta Zaniolo, ma perde terreno

Il primo sorriso per Zaniolo è arrivato grazie a Roberto Mancini: "Ti aspetto, ma tu stai tranquillo e non avere fretta". Chissà se Zaniolo lo ascolterà o cercherà di forzare i tempi per essere presente a quello che è l'evento più importante per lui: l'Europeo. Normalmente ci vogliono circa 6 mesi per recuperare da un infortunio del genere, ma sembra che la cartilagine non sia stata compromessa e la clinica pensa di poterlo ridare indietro in 4 mesi e mezzo. Anche capitan Florenzi gli ha consigliato di non avere fretta, visto che lui, anni fa, ebbe una ricaduta proprio per la voglia di tornare in campo.

