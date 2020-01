Biglietti: l'Antitrust avvia procedura contro 9 club di A

L'Antitrust ha aperto nove procedimenti istruttori che riguardano le «clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite» nei confronti di nove società italiane, che sono Roma, Inter, Juventus, Milan, Lazio, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta. Le clausole che vengono contestate non garantirebbero la possibilità di ricevere da parte delle società indicate un rimborso per il proprio biglietto o il proprio abbonamento, nei casi di rinvio di una partita o di chiusura dello stadio.

(gasport)