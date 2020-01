Il Papa ha deciso di rilanciare la Bibbia ieri mattina, in una maxi campagna. Alla fine della messa è stata consegnata una copia del libro più diffuso al mondo ad alcuni personaggi in rappresentanza di determinate categorie. Fra questi Nicolò Zaniolo per la categoria degli sportivi. Il numero 22 giallorosso si è presentato con il tutore alla gamba e zoppicando si è avvicinato all'altare. Più tardi il giocatore ha ammesso che il cuore gli batteva e aveva la pelle d'oca.

(Il Messaggero)