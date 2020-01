Baggio: "Conta solo che Zaniolo recuperi bene, è giovane e ha tutta la carriera davanti"

CORSPORT - Dopo l'infortunio subito domenica sera all'Olimpico contro la Juventus, Nicolò Zaniolo ha raccolto moltissimi messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione da parte di molti sportivi. Tra questi si aggiunge anche Roberto Baggio che ha rilasciato questa mattina un'intervista, in cui ha voluto augurare al numero 22 della Roma di guarire il prima possibile, non bruciando le tappe per rientrare frettolosamente per l'Europeo. Queste le sue parole per il giocatore giallorosso.

"Ora conta soltanto che Zaniolo recuperi bene e con tranquillità. Tocca lui a decidere se sarà il caso di spingere al massimo. Io nel 2002 avevo trentacinque anni e avrei giocato per altri due, lui è ancora un ragazzo e ha una tutta una carriera davanti e tanti Europei e Mondiali da vivere. Gli auguro tutto il bene possibile: so cosa sta passando".