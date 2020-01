Ausilio: «Petrachi ci rispetti, pensi alla Roma e non a noi»

Dopo le dichiarazioni arrivate da parte di Gianluca Petrachi prima della partita contro il Genoa, in cui ha parlato di "cortocircuito tra Ausilio e Marotta", è arrivata la risposta del ds nerazzurro. Ausilio ha tenuto a precisare che la società non vuole più tornare sull'argomento dello scambio con i giallorossi: «Queste sono le ultime parole della società su Spinazzola-Politano, perché per noi l’argomento è chiuso. Riguardo al cortocircuito di cui parla il direttore sportivo della Roma penso che conosca bene la situazione visto che ci si è trovato spesso nell’ultimo periodo con il club giallorosso, soprattutto quando si parla di conferenze stampa e di interviste. Per tranquillizzarlo posso dire che all’Inter siamo assolutamente tutti allineati».

(gasport)