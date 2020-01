Anno nuovo, Roma vecchia per il Toro. Friedkin non ci sarà

Nonostante la pausa natalizia, Fonseca non recupera nessuno dei lungodegenti per la gara contro il Torino. L'allenatore sarà dunque costretto a puntare ancora una volta sui "soliti noti" nella gara contro i granata. Kluivert infatti svolge ancora lavoro differenziato, mentre è ancora da definire la tempistica di rientro di Pastore: l'argentino è fuori dal 10 novembre per un edema osseo causato da una contusione all'anca.

Domenica sera all'Olimpico in tribuna non ci sarà Dan Friedkin, magnate in trattativa con Pallotta per acquistare la maggioranza del club: il texano non vuole forzare i tempi dell'esposizione perchè non venga presa come una mancanza di rispetto nei confronti dell'attuale proprietà.

