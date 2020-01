Altro rinnovo ufficiale: Cristante fino al 2024

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma e Cristante si sono legate fino al 2024. Come anticipato da Il Tempo il centrocampista friulano ha firmato il rinnovo di contratto per un’ulteriore stagione con i giallorossi. Questo nuovo accordo permetterà al club di Trigoria di spalmare l’ammortamento del cartellino del giocatore, riducendo quindi l’impatto annuo sul bilancio. Cristante, come previsto dal precedente contratto con un ingaggio a salire, avrà un aumento di stipendio e andrà a sfiorare i due milioni di euro a stagione.