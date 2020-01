È stato inevitabile chiedersi se l'infortunio di Zaniolo e Demiral fosse scaturito dal campo dello Stadio Olimpico dove, 24 ore prima, aveva giocato anche la Lazio. La dirigenza della Roma, così come quella della Juventus, era arrabbiata per questo. Sport e Salute ha fatto il massimo per accertarsi che il campo fosse in condizioni ottimali e prima del match ha effettuato tutti i controlli del caso e il terreno di gioco rispettava i parametri.

(Gasport)