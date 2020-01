Ahi ahi, Dzeko troppo solo. Mancano i gol delle punte

La Roma dopo la sconfitta di domenica sera contro il Torino ha iniziato a farsi delle domande. Una su tutte riguarda il perché la squadra giallorossa non riesce a trovare la via del gol con continuità. Da inizio anni la batteria di attaccanti della Roma ha messo a segno 20 reti, suddivise in 7 Dzeko, 4 Zaniolo, 3 Mkhitaryan e Kluivert, 2 Perotti, 1 Under e zero per Kalinic. Il confronto diventa pensante quando si guardano i goleador delle altre società: Immobile da solo ne ha messi a segno 19; la coppia Lautaro-Lukaku ne ha fatti 23; il duo della Juventus Dybala-Ronaldo è a quota 18. Mancano i gol e chi dovrebbe aiutare Dzeko a metterli a segno. Chissà se dal mercato invernale Petrachi riuscirà a pescare un giocatore in grado di migliorare questa situazione.

(gasport)