Addio Florenzi, è plusValencia

Roma-Florenzi è addio. Il club giallorosso si appresta a salutare il terzo capitano in sei mesi, probabilmente uno dei meno amati e non paragonabile a ciò che hanno rappresentato Totti e De Rossi. Cessione che fa rumore ma non sorprende: la Roma alla prima possibilità di cederlo, non ci ha pensato minimamente ed ha agito. L'intesa con il Valencia è in dirittura d'arrivo ed oggi è più chiaro perché il club spagnolo nei giorni scorsi ha dato il via libera per Villar, sul quale deteneva un diritto di prelazione dall'Elche. L'ultimo nodo è legato alle condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto: la Roma vuole sia collegato alle presenze, il Valencia alla qualificazione alla prossima Champions. Con il rientro di Zappacosta e con Santon e Bruno Peres, a destra a livello numerico la Roma è coperta: se poi Fonseca non fosse convinto, piacciono Christie del Fulham e Faraoni del Verona.

Dalla Spagna, invece, arriva Carles Perez del Barcellona. Sull'attaccante, che costerà alla Roma 12,5 milioni di euro, il club catalano manterrà un diritto di prelazione in caso di futura cessione. Sul fronte cessioni: ore calde per Juan Jesus con Fiorentina e Cagliari in attesa. Se non dovesse partire il brasiliano, Cetin potrebbe lasciare la Capitale in prestito. Nzonzi ha un'offerta dal Guangzhou, Olsen nel mirino del Parma.

(Il Messaggero)