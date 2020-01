A Parma in coppa e contro il Genoa è allarme rosso

Tra infortunati e squalificati, nelle prossime due partite non sarà facile scegliere per Fonseca. Contro il Parma non ci sarà Dzeko e al suo posto ci sarà Kalinic. Al Tardini non ci saranno neanche Mkhitaryan e Kluivert, che tornerà contro il Genoa. Considerando l'infortunio di Zaniolo e Pastore indisponibile, la Roma contro il Parma avrà solo quattro giocatori offensivi: Kalinic, Perotti, Under e Pellegrini. A centrocampo giocherà Cristante al posto di Veretout, mentre in difesa gli unici indisponibili sono Santon e Fazio. A Genoa, invece, tornano Dzeko e Kluivert, ma mancheranno Florenzi e Kolarov. A sinistra ci sarà Spinazzola, mentre a destra, in caso non recuperi Santon, chance per Bruno Peres. Tra ko muscolari e traumatici sono 30, fino ad ora, gli stop dei calciatori.

(Gasport)