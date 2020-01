A Parma Fonseca lancia Kalinic: "Nikola sta bene, sono fiducioso"

Per Kalinic oggi c'è un'occasione da non sbagliare per rilanciarsi con la maglia della Roma. Oggi i giallorossi scendono in campo al Tardini per il match contro il Parma valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia (gara secca), e a guidare l'attacco romanista sarà proprio il croato vista la squalifica di Dzeko.

Il croato non ha ancora segnato una rete in giallorosso (l'ultimo go risale a un anno fa con l'Atletico Madrid) ma Fonseca si fida dell'ex Fiorentina: "Giocherà dal primo minuto, si è allenato bene e sono fiducioso".

(La Repubblica)