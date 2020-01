Mazzarri: “Contro una corazzata, ma i pronostici si ribaltano”

Il Torino arriva alla sfida contro la Roma non nel migliore dei modi. Otto assenti fra squalifiche ed infortuni, Laxalt disponibile, ma non al top della forma. Inoltre, la squadra attualmente occupa il decimo posto in campionato con un solo punto conquistato nelle ultime due partite. Questo non sembra essere il miglior periodo per il Torino di Walter Mazzarri che ha parlato della sfida contro i giallorossi: "Se Dio vuole il 2019 è finito. Non ci siamo mai pianti addosso, ma ancora una volta abbiamo tante defezioni. La Roma è una corazzata, ha grandissimi campioni e sulla carta è una trasferta proibitiva. Ma credo che pronostici e statistiche possono essere sovvertiti".

(Il Messaggero)