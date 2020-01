Saranno 60mila gli spettatori per Roma-Lazio: si va verso il tutto esaurito, in vendita ancora tagliandi di Tribuna Tevere, Monte Mario e Distinti Nord-Est. Saranno schierati più di duemila gli agenti in servizio oltre alla Digos: è stato stabilito un piano di sicurezza in Questura. Intanto oggi alle 11 i tifosi della Curva Sud si raduneranno a Trigoria per caricare la squadra.

(Gasport)