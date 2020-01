2020: un anno per due

Il 2020 sarà un anno importante per due dei maggiori talenti della Roma: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. I due potrebbero rappresentare il futuro giallorosso. Il tecnico Fonseca punta forte su di loro, Lorenzo è un po' il "cocchetto del mister": "è un bravo ragazzo, è un giocatore molto intelligente, con forte carattere. Per me è uno dei miglior giocatori italiani in questo momento» E per il numero 7 si apre un anno di grandi responsabilità, dopo i complimenti del tecnico e quelli di Francesco Totti, che lo ha idealmente consacrato capitano. Il centrocampista è però concentrato sui suoi obietti: portare la Roma in Champions, ed essere protagonista ad Euro 2020. Per Fonseca è il fantasista della squadra, lo dimostrano i 7 assist fatti fin qui. Da migliorare la fase realizzativa, con solo un gol contro la Fiorentina. Anno importante anche per Zaniolo, che nonostante le lusinghe di fior fiori di milioni dai principali club europei, ha un contratto lungo con la Roma. Per il 22, 6 gol e 4 assist fin qui. Per Fonseca è imprescindibile: su sedici presenze in campionato, solo in tre occasioni è partito dalla panchina.

(Il Messaggero)