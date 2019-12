Zero trofei, tre secondi posti e otto tecnici cambiati

Il bilancio della prima Roma americana si chiude con pochi picchi e molte delusioni. Sono infatti zero i trofei conquistati dal 2011 ad oggi, con una finale di Coppa Italia persa con la Lazio. Tre invece i secondi posti ottenuti in campionato dalla squadra giallorossa, che durante la gestione a stelle e strisce ha cambiato ben 8 allenatori: Luis Enrique, Zeman, Andreazzoli, Garcia, Spalletti, Di Francesco, Ranieri e Fonseca.

Sotto la presidenza Pallotta la Roma ha raggiunto il suo record di punti totalizzati in campionato: nella stagione 2016/17 la squadra di Spalletti totalizzò 87 punti, vincendo 28 partite in campionato.

(Corsera)