Vacanze finite, e si rivedrà anche Cristante

Vacanze finite per la Roma, che domani tornerà a lavoro in vista della sfida contro il Torino. La grande novità è il rientro di Bryan Cristante. Il centrocampista sembra vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, dopo l’infortunio del 20 ottobre a Genova che aveva rischiato di compromettergli la stagione. Scalpita il centrocampista che, dopo le vacanze a Curmayeur troverà una Roma collaudata e con una coppia di centrali (quella formata da Veretout e Diawara) che è dientata una delle colonne portanti della squadra.

Ci vorrà invece qualche settimana in più per rivedere in campo Zappacosta. Il terzino ha lavorato duramente anche nel periodo natalizio: il suo prestito dal Chelsea sarebbe durato fino a gennaio, ma l’ex Torino rimarrà a Trigoria fino a fine stagione. Poi la Roma e i Blues si rivedranno per discutere il rinnovo per un’altra stagione, soluzione questa che al giocatore non dispiacerebbe.

(Gasport)