Una compravendita record: Inter e Milan valutate meno

Pallotta realizza un vero e proprio record in Serie A. Il club passa nelle mani di Dan Friedkin per la cifra di 790 milioni, valore senza precedenti nel massimo campionato italiano. Neanche l'Inter di Moratti ha raggiunto cifre simili: Thoir ha acquistato il 70% del club per 250 milioni, per poi rivendere la società a Suning in due tranche (2016 e 2018) dopo cinque anni per una somma di 200 milioni. Il Milan di Berlusconi che nel 2017 passa a Yonghong Li per 740 milioni di euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, come da intese fra le parti, in circa 220 milioni di euro. Poi a luglio 2018 un altro passaggio di proprietà dovuto al mancato rimborso dei 32 milioni anticipati da Elliot.

(Il Messaggero)