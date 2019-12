Tutto il mondo di Dan: auto, resort e aerei. Il club al figlio Ryan

Cresciuto, almeno secondo Forbes, il patrimonio personale di Dan Friedkin rispetto all'ultima valutazione. Il futuro proprietario della Roma è molto attento, fra le altre cose, anche alla beneficenza, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Al business della distribuzione del marchio Toyota si affianca quello del turismo. Per dare un'idea, il gruppo Friedkin dà lavoro a circa 5.600 persone.

Una passione per gli aerei, che il magnate texano ama anche pilotare, così come quella per l'Nba e gli Houston Rockets. Proprio a Houston vive la sua famiglia, in una residenza di 19mila metri quadri. Sarà il figlio trentenne di Dan Friedkin, Ryan, a trasferirsi personalmente a Roma per seguire gli affari del club, anche per dare un segnale di discontinuità rispetto all'era Pallotta.

(Gasport)