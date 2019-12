Toyota e hotel, un grande affare da 9 miliardi. Cinema e basket sono le passioni

Dalle convention con i concessionari di automobili alle lezioni di cinema «private» con Ridley Scott. Tra gli interessi di Dan Friedkin, proprietario dell'impero Toyota in America, ci sono il cinema e il basket. Come produttore ha vinto Palma d'oro a Cannes per «The Square». Oltre alle produzioni cinematografiche ha allargato gli interessi a hotel di lusso e golf club. E' spesso in prima fila sul parquet dei Houston per seguire i Rockets, e in passato ha anche provato ad acquistarli, invano. Friedkin è rimasto comunque come sponsor dell'Arena indoor e della squadra, e chissà che cosa porterà di quell'esperienza a Roma.

(Corsera)